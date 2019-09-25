Зміна ренти на видобуток руди має стати частиною комплексної податкової реформи, – експерт

Підвищення ренти на видобуток залізної руди доцільно обговорювати в рамках комплексної податкової реформи в Україні, анонсованої прем'єром Олексієм Гончаруком та запланованої на I кв. 2020 року.

Таку думку висловив партнер компанії PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник, виступаючи на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в комітеті Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент Мінпрому.

Він уточнив, що податкова реформа передбачає впровадження положень відповідно до плану BEPS (міжнародна ініціатива з протидії ухиленню від сплати податків), до якого приєдналася Україна.

В рамках BEPS навантаження на бізнес зростає, оскільки, наприклад, передбачається вилучення курсових різниць з податкових витрат, а також інші новації. У зв'язку з цим зміна підходів до нарахування ренти за видобуток залізної руди в Україні необхідно розглядати системно, без відриву від планованої податкової реформи.

Дудник зазначив, що вже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих в світі – 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). У той час як в Австралії – 3,5%, в Китаї – 1-6%, в Казахстані – 2,8%, в РФ – 4,8%, в ПАР – 0,5%.

Як відомо, законопроєкт №1210, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцева, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це призвело б до зростання рентних платежів в 4-5 разів.