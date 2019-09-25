15:34
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Зміна ренти на видобуток руди має стати частиною комплексної податкової реформи, – експерт

      31 Читать новость на русском
      Вдобуток руди
      Вдобуток руди / metalmininginfo.kz

      Підвищення ренти на видобуток залізної руди доцільно обговорювати в рамках комплексної податкової реформи в Україні, анонсованої прем'єром Олексієм Гончаруком та запланованої на I кв. 2020 року.

      Таку думку висловив партнер компанії PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник, виступаючи на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в комітеті Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент Мінпрому.

      Він уточнив, що податкова реформа передбачає впровадження положень відповідно до плану BEPS (міжнародна ініціатива з протидії ухиленню від сплати податків), до якого приєдналася Україна.

      В рамках BEPS навантаження на бізнес зростає, оскільки, наприклад, передбачається вилучення курсових різниць з податкових витрат, а також інші новації. У зв'язку з цим зміна підходів до нарахування ренти за видобуток залізної руди в Україні необхідно розглядати системно, без відриву від планованої податкової реформи.

      Дудник зазначив, що вже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих в світі – 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). У той час як в Австралії – 3,5%, в Китаї – 1-6%, в Казахстані – 2,8%, в РФ – 4,8%, в ПАР – 0,5%.

      Як відомо, законопроєкт №1210, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцева, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це призвело б до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

      blog_ava
      Кабмін звільнив поляка Новака з посади голови Укравтодору
      сьогодні
      11294
      Теги: Металургія Податковий кодекс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      сьогодні , 15:00 Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      Злой Одессит 331
      Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      сьогодні , 14:49 Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      433
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      сьогодні , 13:49 Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      Ірина Юрковська 8099
      Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      сьогодні , 13:28 Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      Наталя Боднар 2484
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук