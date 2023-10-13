Змінено правила щодо перетину державного кордону: кого саме вони стосуються
Джерело:Тарас Мельничук
Представники уряду внесли зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Зокрема, збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати кордон на пасажирському та вантажному транспорті.
Про це пише у своєму телеграм-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, інформує 24 Канал. Усі зміни ухвалені на засіданні 13 жовтня.
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Які зміни ухвалено
Тож, відтепер перетинати державний кордон може більше водіїв на транспортному засобі ліцензіата. Зокрема, збільшено "ліміт" на наступні категорії:
- для вантажних транспортних засобів збільшено з одного до двох;
- для пасажирських – з двох до трьох.
Дані зміни внесено "з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", – відзначив посадовець у своєму повідомленні.
Яка ситуація з виїздом за кордон: останні новини
- З 1 вересня право виїзду за кордон у разі введення правового режиму воєнного стану надали студентам або курсантам, які здобувають вищу освіту а спеціальностями, не підлягають призову та тим, хто потребує практичної льотної підготовки в іноземних закладах.
- Виїхати за межі України навіть під час воєнного стану можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, виключені з обліку за станом здоров'я і яким дозволений виїзд за станом здоров'я, сімейними обставинами та професією.
- З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту мають стати на військовий облік. Для них, за словами Федора Веніславського, діятимуть такі ж правила перетину кордону, як і для чоловіків.
- За сімейними обставинами виїхати за кордон може певна категорія осіб. Зокрема, багатодітні батьки неповнолітніх дітей, якщо родичі дружини чи чоловіка потребують постійного догляду та інші.