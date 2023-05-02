У Путіна немає сміливості покарати генералів, – Жданов пояснив зміни в командуванні армії Росії

Аналітики ISW дійшли до висновку, що постійна ротація в російському генералітеті, яку здійснював Владімір Путін, призвела до розбалансування системи військового керування.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що часті перестановки у військовому керівництві сприяють розладу, загостренню суперечностей та конкуренції у генералітеті Росії.

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Немає жорсткої руки

Жданов впевнений, що російське командування "молодці" і рухаються у "правильному" напрямку.

При цьому ФСБ нібито намагалось порушувати кримінальні справи – по генералу-полковнику Алєксандру Лапіну та командувачу 1-ї танкової армії Західного військового округу генералу-лейтенанту Сєргєю Киселю.

"Спочатку Путіну хоча б вистачало сміливості поміняти генералів місцями. Але не вистачило її когось з них покарати. Він боїться, що інші військові чиновники повстануть", – зауважив він.

Олег Жданов про методи керування Путіна російським генералітетом: дивіться відео

Ситуація у військовому керівництві настільки розбалансована, що немає жорсткої руки, яка б сьогодні могла б і годувати, і карати одночасно.

"Не використовується метод "батога та пряника". "Пряник" є, а замість "батога", мовляв, ти покерував трохи, відійди у бік, надай покерувати іншому. Інші не впорали – ну і що: не змогли", – прокоментував Олег Жданов метод керування Путіна.

Останні ротації у військовому керівництві Росії

Заступника міністра оборони Росії з логістики генерал-полковника Міхаїла Мізінцева звільнили з посади. Про це стало відомо 30 квітня. Замість нього призначено Алєксєя Кузьменкова, який раніше був заступником глави Росгвардії. В ISW вважають, що деяких чиновників намагається позбутися опозиційна фракція міноборони. Саме тому її представники публічно критикують дії генералів.

Також кадрові перестановки відбулися у Балтійському флоті Росії. Його екскомандувача, адмірала Віктора Ліїна призначено на посаду начальника Тихоокеанського флоту. Його ж місце посів віцеадмірал Владімір Воробйов.

Раніше повідомлялось, що командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сєргєя Авакянца звільнили з посади після раптової перевірки Тихоокеанського флоту. Тому його заміна може бути пов'язана з результатами перевірки.

Аналітики ISW звернули увагу, що на початку війни Путін не призначив єдиного командувача російським угрупованням в Україні. Потім цю посаду обійняв генерал Алєксандр Дворніков. Його змінив генерал Геннадій Жидко. Обидва були наближені до начальника Генштабу Валєрія Герасимова. Пізніше командувачем призначили Валєрія Суровікіна. Але ж згодом цю посаду обійняв Герасимов.