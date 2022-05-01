Змінимо правила гри, – військовий експерт назвав зброю, що необхідна ЗСУ для контрнаступу

Темпи просування окупантів мінімальні. Оборона України є ефективною, водночас постачання окремих видів зброї може суттєво змінити ситуацію на фронті.

Просування росіян настільки незначне, що завдяки використанню більших потужностей надалі ЗСУ зможуть провести контрнаступальні дії, які суттєво відкинуть ворога. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

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Яка зброя потрібна для контрнаступу

Контрнаступ – це, умовно, можливість знищувати ворога потужно і на більших дальностях, зауважив Сергій Згурець. Зокрема, у відповідь на питання щодо зброї, яка потрібна для контрнаступу, він звернув увагу на американські системи M270 та HIMARS.

Водночас головне, за його словами, оперативно тактичні ракети з дальністю до 300 кілометрів.

Якщо ми вийдемо на отримання ракет з дальністю до 300 кілометрів, ми суттєво міняємо правила гри па полі бою,

– заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

"Ми зможемо знищувати бази, війська на лініях розгортання, командні пункти до того як нам доведеться брати Javelin і знищувати російський танк на відстані 2 кілометри", – додав військовий експерт.

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Зауважте, що 28 квітня у США підтримали ленд-ліз для України.

Внаслідок цього Сполучені Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння зокрема.

Де-факто, відповідна процедура дозволяє отримувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату пізніше.

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