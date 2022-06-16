Зміниться позиція Нідерландів і Данії, – Саакян про результати візиту лідерів ЄС

До Києва 16 червня з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Ці лідери зможуть вплинути на позиції всього Євросоюзу.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, це важливий для України візит.

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Саакян наголосив, що ключовий меседж європейських лідерів – це те, що всі ці країни підтримують кандидатство на членство України в ЄС.

"Візит лідерів означає, що вони узгодили між собою цю підтримку. Також візит важливий своєю символічністю. Адже це означає масштабну підтримку України ключовими країнами Європи", – наголосив експерт.

На його думку, Париж і Берлін хотіли продемонструвати, що вони є центром прийняття рішень в Європі. Це фактично противага до заяв Британії, яка постійно підтримує Україну.

Саакян зазначив, що кожен залишився при своїх позитивах – Шольц, Макрон, Драгі та Йоганніс знайшли свої внутрішні політичні електоральні бали, а Україна отримала символічну підтримку.

Від цих європейських політиків Україна отримала чітку заяву про підтримку кандидатства України на членство в ЄС. Я думаю, що у найближчий час Україна побачить, зокрема, і зміни позиції Нідерландів і Данії у підтримці,

– заявив він.

Експерт додав, що вплив Німеччини на ці країни, хоч формально ніде не заявлений, але присутній.

Додамо, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі засвідчили у Києві, що підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Така ж позиція у Румунії, чий президент Клаус Йоганніс приєднався до візиту.

Водночас нещодавно Данія та Нідерланди наразі виступили проти кандидатства України на вступ до ЄС.

Тому президент Володимир Зеленський запитав у прем'єр-міністрв Нідерландів Рютте: “Якщо ви думаєте, що в ЄС немає для нас місця, то ви повинні сказати це чітко".

Вступ України в ЄС: останні новини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС – історичне рішення для Європи. Вона вірить, що у майбутньому це рішення будуть розглядати як правильне та необхідне.

Вже незабаром України дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до ЄС. Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк передбачає, що Україна та Молдова отримають такий статус, а заявка Грузії залишиться у підвішеному стані.

Так, у п’ятницю, 17 червня Єврокомісія надасть висновок щодо можливого статусу України. А вже наступного тижня рішення буде ухвалювати Європейська рада.

Раніше було відомо, що великі країни Європи були проти надання Україні статусу кандидата. Вони бояться росіян та не хочуть йти з ними на відкриту конфронтацію. Окрім того, їх турбують витрати, які потрібно буде понести для післявоєнного відновлення України.

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