Зміцнення гривні: фінансист назвав головну "перемогу"

Укріпленню курсу гривні сприяли кілька факторів, і головний позитив від цього – для золотовалютного резерву.

Про це у коментарі 24 каналу відзначив фінансовий аналітик Віталій Шапран, коментуючи новину про те, що гривня очолила список валют, які найбільше укріпилися відносно долара.

Читайте також: Чому курс долара нижчий, ніж прогнозували: Данилюк роз’яснив ситуацію

Так, причин зміцнення експерт назвав декілька. Перший – вдала цінова кон'юнктура на ринках зернових та олійних культур, сталі та залізної руди. Другий – сезонність. Експерт пояснив: уже третій рік поспіль Україна збільшує залежність експорту від агробізнесу, тому сезонний фактор на фоні кліматичної специфіки відіграє все більшу роль. На літо гривня укріплюється, взимку дешевшає.

Головне – під час укріплення гривні за останні 2 місяці НБУ збільшив золотовалютний резерв майже на 1 мільярд доларів, зараз вони складають приблизно 7 мільярдів,

– акцентував експерт.

Тому, як констатував Шапран, станом на сьогодні – наша "перемога" полягає у зростанні золотовалютного резерву, а рух курсу – це закони економіки.