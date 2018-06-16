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Зміцнення гривні: фінансист назвав головну "перемогу"

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Внаслідок укріплення курсу гривні резервів НБУ стало більше
Внаслідок укріплення курсу гривні резервів НБУ стало більше / 24 Канал

Укріпленню курсу гривні сприяли кілька факторів, і головний позитив від цього – для золотовалютного резерву.

Про це у коментарі 24 каналу відзначив фінансовий аналітик Віталій Шапран, коментуючи новину про те, що гривня очолила список валют, які найбільше укріпилися відносно долара.

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Так, причин зміцнення експерт назвав декілька. Перший – вдала цінова кон'юнктура на ринках зернових та олійних культур, сталі та залізної руди. Другий – сезонність. Експерт пояснив: уже третій рік поспіль Україна збільшує залежність експорту від агробізнесу, тому сезонний фактор на фоні кліматичної специфіки відіграє все більшу роль. На літо гривня укріплюється, взимку дешевшає.

Головне –  під час укріплення гривні за останні 2 місяці НБУ збільшив золотовалютний резерв майже на 1 мільярд доларів, зараз вони складають приблизно 7 мільярдів,
 – акцентував експерт.

Тому, як констатував Шапран, станом на сьогодні – наша "перемога" полягає у зростанні золотовалютного резерву, а рух курсу – це закони економіки. 

Теги: Новини України Курси валют Гривня НБУ Валюта
Джерело: 24 канал
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