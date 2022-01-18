Зміцнить наше військо, – в Міноборони розповіли про озброєння, яке отримали з Британії

18 січня 2022 , 23:10
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Джерело:

Міноборони України

Велика Британія надала Україні міжнародну технічну допомогу. У Мінооборони України заявили, що це зміцнить наше військо.

Відповідну заяву зробив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко. Нові легкі протитанкові засоби надали Україні 18 січня. 

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У Міноборони заявили, що допомога Британії зміцнить наше військо

Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності,
– наголосив Анатолій Петренко.

Заступник міністра оборони підкреслив, що Україна використає зброю виключно з оборонною метою. Зокрема для захисту:

  • наших військ;
  • критичної інфраструктури;
  • мирного населення від будь-яких проявів та дій, які зможуть призвести до ескалації.

Також заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що сподівається на подальшу співпрацю. 

Збройні сили України отримали допомогу від Великої Британії / Фото Міноборони

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Автор: Діана Квасневська