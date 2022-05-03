"Зміїний, точка неповернення росіян": ЗСУ показали, як знищили ворожі "Раптори"

Вчора, 2 травня, Збройні сили Україні знищили поблизу острова Зміїний 2 ворожі катери "Раптор". Тепер Генштаб оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові та у морі поблизу нього.

2 травня українські воїни знищили 2 російські катери "Раптор", які "кружляли" навколо острова Зміїний. Росія захопила його ще 24 лютого.

До теми Так працює Bayraktar: біля Зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу "Раптор"

Відео знищення росіян на острові Зміїний

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як Військово-морські сили України знищують російські катери "Раптор" поблизу Зміїного за допомогою турецького безпілотника Bayraktar. Варто зауважити, що "Раптор" – патрульний катер, який вважається найшвидшим судном на озброєнні ВМС країни-агресорки.

Окрім цього, заразом українські захисники вирішили показати, як нищать окупантів на самому острові. Це доводить, що росіянам – не сховатися ніде й Україна ще поверне собі свою землю.

До вашої уваги новий серіал від ВМС ЗС України. "Зміїний". Точка неповернення рашиста". Від режисерів культового серіалу "Чорнобаївка",

– іронічно написали в Генштабі ЗСУ.

Бої за острів Зміїний: коротко

Росіяни атакували острів Зміїний ще 24 лютого за допомогою крейсеру "Москва" та патрульного корабля "Василь Биков". По радіоканалу з безпеки судноплавства окупанти цинічно запропонували військовослужбовцям Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Втім, у відповідь українські прикордонники кинули у відповідь лише легендарну фразу: "російський військовий корабель, йди на**й".

Після цього зв'язок із захисниками острова зник. Їх вважали загиблими, але потім виявилось, що росіяни взяли їх у полон.

26 квітня ЗСУ завдали удару по позиціях росіян Зміїному та ліквідували декілька одиниць живої сили та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові з повітря. Тоді вдалось знищити 42 окупанти, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

2 травня до Зміїного підплили два російські катери типу "Раптор". Але українські захисники вкотре зробили неможливе і відправили судна вслід за "Москвою" годувати риб. Ворожі катери знищили за допомогою Bayraktar.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що після втрати "Москви" росіянам тепер важко контролювати ситуацію у Чорному морі й в основному ворог ховається у межах Севастополя. Але як тільки він з'являється у межах доступності, наші ЗСУ відправляють його вслід за російським воєнним кораблем. Він додав, що це наша земля і невдовзі ми собі її повернемо.

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