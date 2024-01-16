Росія зазнає краху раніше, ніж Україна, – Годжес прокоментував плани Путіна вести війну 5 років

Повномасштабна війна Росії проти України триває майже два роки. Військовий США відповів, чи зможе країна-агресорка вести її ще 5 років.

Генерал США Бен Ходжес прокоментував нібито плани президента Росії Владіміра Путіна воювати в Україні протягом 5 років. За його словами, Путін не зацікавлений у переговорах доти, доки не досягне всіх своїх цілей, зокрема, знищення НАТО та України.

Дивіться також Нас не залишать без допомоги, – Данілов про історичні безпекові угоди з партнерами

Політичне майбутнє Путіна пов'язане із його успіхом в Україні

Годжес зазначив, що російський президент перевів економіку на військові рейки, хоча вона у величезній скруті, а оборонна промисловість має безліч проблем.

Генерал відзначив, що Путіну не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. Так само йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик.

Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язані з успіхом боротьби проти України,

– наголосив Годжес.

За його словами, саме через це Путін пожертвує стількома життями росіян, скільки того буде вимагати ситуація. Генерал США додав, що через це йому видається смішним, коли Україну підштовхують до перемовин.

Росія зазнає краху раніше

Годжес переконаний, що Росія зазнає краху раніше, ніж Україна. Він наголосив, що якби Захід краще працював над санкціями та ізолював Росію від її основних союзників , то навіть російський народ не зміг би миритись із війною і продовжувати її. Росіяни, звісно, можуть призвати ще більше людей, але навряд чи вони зможуть робити те, що роблять.

Особливо, якщо Захід нарешті зрозуміє, що перемога України в його інтересах.

І це не благодійність для України, це для нашої вигоди,

– пояснив військовий США.

За його словами, люди навколо Путіна втрачають свої гроші та знають, що їм нікуди подітися, адже промисловість знищується.

Ходжес висловився про важливість Криму