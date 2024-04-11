Для цього росіянам і треба пауза: полковник запасу ЗСУ пояснив можливості ворожої мобілізації

За даними британської розвідки, Росія планує набрати до армії у 2024-му році 400 тисяч контрактників. Та ця кількість – це серйозна сила. Однак, набрати та підготувати – це дві різні речі.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що набрати у країні-агресорці можна і більше. Утім, питання підготовки та укомплектування. Зазначимо, що так у Кремлі хочуть збільшити кількість армії цьогоріч до 1,32 мільйона.

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"Це вже проблема для російської армії, якщо вони не мають певного періоду накопичення. Тобто, якщо не буде періоду заморожування бойових дій", – наголосив Світан.

Саме тому, вважає військовий експерт, російське військово-політичне керівництво "увімкнуло" усі можливі механізми для того, аби "пропхнути" через українське суспільство ідею "заморозити бойові дії".

Окупантам це треба для того, аби зібрати 400 тисяч військових. А також – їх підготувати. Для цього необхідно щонайменше пів року, а то й більше "тихої погоди" на лінії фронту.

Але хто їм цю "тиху погоду" влаштує? Тобто варіантів у цьому немає. Воюватимемо далі тими силами, засобами, які у нас є, і які нам передадуть наші партнери,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Користі немає

Росія таки може набрати до війська приблизно 400 тисяч військових. Можна припустити, що щодня до ворожої армії долучається близько 1000 людей. Їх підготовлюють. Так, відповідно, за рік противник набирає приблизно до 400 тисяч загарбників, не оголошуючи примусової мобілізації.

"Росіяни від неї відмовилися. Одного разу "обпеклися" на ній, зрозуміли, що від мобілізованих толку немає абсолютно ніякого. Тільки копати вони можуть, і не більше. Вони перейшли на контракти", – сказав Роман Світан.

До слова, українські військові щодня ліквідовують майже тисячу росіян. Однак, якщо українська армія не зупинятиметься, то, вважає полковник запасу ЗСУ, буде той "баланс", який нині можна спостерігати на лінії фронту.

"Близько пів мільйона російських військ на окупованій території перебуває. Він не перевищить цифри тієї, яка зараз є", – сказав Світан.

Росія набирає до війська