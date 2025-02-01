"Знаходили загиблих у їхніх ліжках": у ДСНС розповіли про жахливі наслідки атаки на Полтаву

В Полтаві 1 лютого пролунали вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по місту, влучивши у житловий будинок. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблі та поранені. Рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

Речниця ГУ ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко розповіла 24 Каналу про важкі наслідки ворожої атаки. Також за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Полтаві 1 лютого ракетою Х-22.

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Люди ставали в ланцюги

Рибалко розповіла, що є відомості про 7 загиблих людей (за останніми даними кількість загиблих збільшилася до 8 людей – 24 Канал), тіла яких знайшли на місці зруйнованого будинку. Також 18 людей зараз перебувають у медичних закладах.

З цих 18 людей – чотири дитини. Найстаршій – 12 років, найменшій – три місяці. Також силами підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій було врятовано 22 людини. Одна із жінок, яку ми знайшли приблизно о 12:00, пролежала під завалами майже чотири години,

– зазначила вона.

Цю жінку літнього віку, за словами Рибалко, знайшли на верхніх поверхах. Її спустили за допомогою спеціального підіймача і передали працівникам медичної допомоги.

На місці удару працюють понад 200 рятувальників, але відбувається їхня ротація. Наразі, як вона розповіла, йде розбір завалів. Також тривала ліквідація окремих осередків загоряння, яке виникло під завалами.

Будівлю зруйновано фактично до першого поверху – половину одного із під'їздів. Оскільки це сталося вранці, о 7:43, люди спали. Вони були в ліжках. Ми знаходили загиблих в їхніх ліжках. Це жахливо,

– сказала речниця.

Також на місті зруйнованого будинку працюють верхолази, залучалися кінологи. Крім того, постраждалим надають підтримку психологи. Допомагають на місці і багато волонтерів.

Відгукнулося дуже багато людей, вони прийшли на допомогу, ставали в ланцюги, щоб швидше розбирати завали. Зараз тут працюють фахівці, тому що тут дуже небезпечно. Вже вивезено понад 450 тонн важких конструкцій, будівельного сміття. Роботи тривають, і вони не будуть припинятися. Надія є, що можемо ще знайти живих,

– зазначила Рибалко.

На місці удару були знайдені уламки зброї, якою вдарили по будинку. Проте, за її словами, наразі невідомо, чи це була одна ракета, чи кілька.

"Ми працюємо за певним алгоритмом. Якщо щось знаходимо, то відносимо в спеціально відведене місце, де сортуємо такі предмети. Потім уже фахівці їх збирають і вже точно встановлюють, якою саме ракетою це здійснювалося", – пояснила Світлана Рибалко.

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