Знаємо, що в агресора плани великі та це – не тільки Україна, а й частина Європи, – священник

Священник Михайло Омельян наголошує, що мури Михайлівського собору свідчать про те, якою ціною українцям дається війна. Усі полеглі герої увіковічнені на стіні пам'яті.

Про Революцію Гідності та її наслідки для життя України Михайло Омельян поділився думками в інтерв'ю. Розмова відбулась в рамках проєкту 24 каналу "Барикади гідності".

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Церква хоче, аби про героїв не забули, – священник

Коли розпочалася неоголошена російсько-українська війна на Сході України, коли відбулася окупація Криму, багато наших синів та доньок загинули, поклали своє життя за кожного з нас. Ми також хочемо, щоб про них не забули,

– сказав Омельян.

Саме з такою метою кожен полеглий герой увіковічнений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору. На жаль, ще до цього часу імен на стіні більшає.

Люди наче змирились з тим, що відбувається на Сході

Священнослужитель наголосив, що, коли люди дивляться на стіну, то розуміють ціну свого життя – адже заради цього хтось загинув.

Багато людей зараз живуть наче змирившись з тим, що відбувається на Сході. Але не потрібно миритися, бо ми знаємо, що в агресора плани достатньо великі та це не тільки Україна, а й частина Європи,

– зауважив Михайло Омельян.

На думку священника ПЦУ, світу слід проявляти чіткішу позицію, аби не виникла повномасштабна війна Росії з Україною. Від такого протистояння постраждає не лише український народ, а й вся Європа.

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Дивіться інтерв'ю з Михайлом Омельяном про Революцію Гідності: