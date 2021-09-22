Знаємо їхню здібність влаштовувати теракти, – Корнієнко про російський слід у нападі на Шефіра

На Київщині 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Володимира Зеленського. Можливо, до цього причетні російські сили.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Наразі влада чекає офіційного повідомлення від Нацполіції.

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Корнієнко прокоментував напад на Шефіра

Там мають назвати можливі версії нападу на Сергія Шефіра. На думку політика, можливо, російський слід не треба виключати.

Багато зараз робиться дій, які агресору не подобаються. А ми знаємо їхню здібність у інших країнах влаштовувати різні теракти,

– резюмував Корнієнко.

Сам інцидент він однозначно назвав замахом. За словами Корнієнка, не хочеться говорити про повернення 1990-х років, однак почерк злочину з тих часів таки.

Корнієнко пояснив, що правоохоронці будуть розбиратись, кому це вигідно, однак це точно пов'язано з політичною діяльністю Шефіра. "Очікуємо від поліції чи це якісь системні дії, чи це якісь разові дії", – додав він.

У Кремлі вже заявили про свою непричетність до обстрілу автомобіля Сергія Шефіра.

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