Знаю, що він на території Росії, але зв'язку немає, – сестра оборонця Маріуполя

Зараз наші захисники знаходяться у полоні на території Росії, частина перебуває на тимчасово окупованій українській території. Із братом жінка немає жодного зв'язку вже понад місяць, спілкувалась із ним вранці 20 травня, тоді коли вони останніми виходили із території "Азовсталі" і з того часу немає жодної інформації.

Про це 24 каналу розповіла сестра оборонця Маріуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич. Вона також зазначила, що із братом немає жодного зв'язку вже понад місяць.

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Я спілкувалась із ним вранці 20 травня, тоді коли вони останніми виходили із території "Азовсталі" і з того часу у мене немає про нього жодної інформації, говорить сестра оборонця Маріуполя.

Він мені жодного разу не телефонував, тому я лише знаю, що він десь на території Росії, але про те, в якому він стані та його конкретне місце перебування, мені досі невідоме,

– зазначає Сандра Кротевич.

"Час від часу, родичі інших захисників розповідають, що на 30 секунд чи хвилину, хлопці виходять на зв'язок. Розповідали про те, де вони і в якому стані, але, на жаль, вони постійно під наглядом і те, що хотіли б сказати – нема можливості", – говорить жінка.

Ми писали листи до "Червоного Хреста" – не лише, як родичі, а вже у якості Асоціації. Зараз намагаємось налагодити прямий контакт із Женевою, не тільки з представниками "Червоного Хреста" в Україні, зазначила жінка.

Евакуація оборонців "Маріуполя" – важливі події та дати

Україна 16 травня розпочала процедуру евакуації українських військових із заводу "Азовсталь". Спочатку 53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ. Там їм зобов'язані надати медичну допомогу. Ще 211 українських захисників вдалося вивезти гуманітарний коридор до Оленівки.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Однак про точну кількість бійців українська сторона поки не говорила.

Далі українських бійців повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що воїнів неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Маріупольський гарнізон повністю виконав наказ, оскільки понад 80 днів військові перетягували на себе переважаючі сили противника.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко підтвердив інформацію 24 каналу про те, що співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом 18 – 19 травня відвідали частину українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь".

Розмова із сестрою захисника "Азовсталі" – деталі щодо бійців: дивіться відео