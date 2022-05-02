Знесло дах церкви Московського патріархату, – Данілов про наслідки удару росіян по Одесі

Російські окупанти 2 травня завдали ракетного удару по Одесі. Однак ворожа ракета зачепила тих, хто підтримує державу-агресорку, – церкву Московського патріархату.

Данілов про мотиви ворога

Деталі про обстріл розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Про це інформує 24 канал.

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У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль, в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня,

– зазначив політик.

Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них "рідне" місто. Однак тепер скидають на нього ракети.

Що відомо про обстріл Одеси

Близько 18:33 в Одесі оголосили повітряну тривогу й містян закликали сховатися в укриття. За якийсь час у місті пролунав потужний вибух, а вже о 19:00 влада оголосила відбій тривоги. Зауважимо, саме тому важливо не ігнорувати сирени оповіщення, адже вони рятують ваше життя.

З'ясувалося, що росіяни випустили свою ракету по Одесі. Вона пошкодила інфраструктуру міста. Кількість жертв та постраждалих наразі не уточнюють.

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В Одесі триває комендантська година

Ще о 22:00 1 травня у місті запровадили затяжну комендантську годину, яка триватиме до 5 години ранку 3 травня. Таке рішення влада схвалила, побоюючись провокацій ворога. Адже 2 травня – сакральна дата для окупантів. Саме у цей день 8 років тому в місті трапилося протистояння між проукраїнським населенням та активістами "Антимайдану", внаслідок якого загинуло майже пів сотні людей.

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