У Деліхманова є серйозне поранення, тому його не показують повністю, – ГУР

Нещодавно терорист Рамзан Кадиров здійняв галас через зникнення та ймовірну ліквідацію свого близького соратника Адама Делімханова. Згодом той раптово "воскрес".

Насправді ж Делімханов зазнав важкого поранення. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Делімханова не показують повністю через серйозне поранення

Юсов зазначив, що історія з пораненням Делімханова підтверджується. У нього є справді великі проблеми зі здоров'ям – соратник Кадирова зазнав поранень під час перебування на тимчасово окупованих територіях України.

Власне на тих відео, де Кадиров показував, що з ним нібито все гаразд, якщо подивитись уважно, то ми побачимо тільки частину Делімханова – його повністю не показали. У нього є серйозне поранення, зокрема і кінцівок, яке потребує лікування за кордоном,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, у Росії чи Чечні такого лікування надати не можуть, тому мовиться про перебування Делімханова в Арабських Еміратах.

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