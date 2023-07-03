У Деліхманова є серйозне поранення, тому його не показують повністю, – ГУР
Джерело:Obozrevatel
Нещодавно терорист Рамзан Кадиров здійняв галас через зникнення та ймовірну ліквідацію свого близького соратника Адама Делімханова. Згодом той раптово "воскрес".
Насправді ж Делімханов зазнав важкого поранення. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Цікаво ЗСУ знищили командира кадирівського загону "Ахмат"
Делімханова не показують повністю через серйозне поранення
Юсов зазначив, що історія з пораненням Делімханова підтверджується. У нього є справді великі проблеми зі здоров'ям – соратник Кадирова зазнав поранень під час перебування на тимчасово окупованих територіях України.
Власне на тих відео, де Кадиров показував, що з ним нібито все гаразд, якщо подивитись уважно, то ми побачимо тільки частину Делімханова – його повністю не показали. У нього є серйозне поранення, зокрема і кінцівок, яке потребує лікування за кордоном,
– зауважив представник ГУР.
За його словами, у Росії чи Чечні такого лікування надати не можуть, тому мовиться про перебування Делімханова в Арабських Еміратах.
До теми Довго жити не хочемо, – Кадиров вийшов у прямий ефір після чуток про смертельну хворобу
"Убивство" Делімханова: головне
- Боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що Адама Делімханова знищили у Приморську Запорізької області. Російські пропагандисти одразу почали доводити, що соратника Кадирова лише поранили.
- Згодом і сам терорист Кадиров поплакався, що Делімханов не виходить на зв'язок. Він навіть звернувся до ГУР з проханням знайти його "дорогого брата".
- Через деякий час Кадиров заявив, що насправді Делімханов нібито "живий-здоровий і навіть не поранений", про що він "знав з самого початку". Також він опублікував фото зі своїм знайденим соратником.
- Окрім того, в мережі активно поширювали інформацію, що позицію Делімханова буцімто здали найманці ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Кадиров абсолютно не володіє правдивою інформацією та не розуміє, що відбувається. Його "дорогий брат" Делімханов справді має проблеми, про які говорить українська розвідка.