Зникнення грибників на Прикарпатті: їх досі не знайшли
19 вересня 2021 , 15:08Читать новость на русском
Джерело:ТСН
На Прикарпатті у один вечір 18 вересня зникли два грибники. 38-річний чоловік не повернувся до 2 друзів, паралельно зник 86-річний грибник, який пішов у ліс сам.
Рятувальники шукали чоловіків протягом усієї ночі з 18 на 19 вересня. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.
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На Прикартатті досі шукають зниклих грибників
До рятувальників 18 вересня надійшло два повідомлення:
- о 21:15 звернувся колега зниклого грибника, який розповів, що 3 чоловіків ходили в урочищі Шандра, що біля села Шевченкове. Вони домовилися зустрітися у призначеному місці, але один не з'явився – заблукав 38-річний мешканець Долини;
- о 21:40 донька заблукалого 86-річного чоловіка розповіла, що її батько пішов у ліс по гриби і не повернувся додому. 4 рятувальників з Осмолоди та 12 місцевих почали шукати грибника у лісі.
На жаль, досі жодного зі зниклих чоловіків не вдалось знайти. О шостій ранку 19 вересня рятувальники продовжували пошуки.
Коротко про останні сумні інциденти у горах
- 15 вересня компанія з Коломиї приїхали відпочивати у село Вороненко Надвірнянського району. На полонині "Під-Берди" туристи розвели багаття. Раптово пролунав вибух. Він забрав життя 2 чоловіків.
- Попередня причина – снаряд з війни. Наразі 4 жінок у лікарні з важкими травмами.
- 15 вересня працівники ДСНС знайшли у лісах Закарпатської області 70-річного пенсіонера. Він ще 11 вересня пішов по гриби та не повернувся додому. Його відразу передали родичам.