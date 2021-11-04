"Знімаю шляпу" перед президентом, – Резніков розповів про підтримку Зеленського

Олексій Резніков став новим міністром оборони. Після призначення новообраний очільник відомства відреагував на свою посаду.

Він зазначив, що його найголовнішим завданням є зробити українську армію професійною. Також наголосив на тому, що не конфліктуватиме з Генеральним штабом, а навпаки – співпрацюватиме.

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Він зізнався, що хвилювався перед призначенням. Водночас президент його заспокоїв. Саме тоді він повірив у свої сили та в те, що може очолити відповідне міністерство.

"Знімаю шляпу", віддаю належне Президентові України Володимиру Зеленському. Він знайшов дуже класний підхід,

– наголосив Резніков.

Він поділився, що під час останньої зустрічі і розмови на цю тему із Зеленським, президент вибудував перелік очікувань і пріоритетів. Вони стосувалися юридичних навичок та досвіду.

"Навести порядок в закупівлях – юрист з цим може впоратись. Навести порядок зі справедливістю грошового забезпечення, навести порядок із корупційною складовою, яка панує в тих закупівлях", – зауважив Резніков.

Призначення Резнікова: головне

За призначення Резнікова проголосували 273 народні депутати.

Раніше він очолював Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він 1 листопада написав заяву про відставку.

На розгляд його призначення завітав і президент Володимир Зеленський.

Після свого призначення Резніков анонсував зміни у Міністерстві оборони та Збройних силах України.

Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді перед тим, як призначили нових міністрів.

Резніков відреагував на своє призначення: дивіться відео