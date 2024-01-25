Чи зніме Орбан вето з фінансової допомоги Україні: глава МЗС Фінляндії поділилася прогнозом

Євросоюз хоче виділити Україні 50 мільярдів євро. Однак Угорщина наклала вето на фінансову допомогу.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила впевненість, що угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з фінансової допомоги Україні. Такою думкою вона поділилася під час спілкування з німецькими журналістами.

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Чому Валтонен так вважає

На думку глави МЗС Фінляндії, Орбан зрештою не блокуватиме фінансову допомогу для нашої держави на спеціальному саміті ЄС, який запланований на 1 лютого.

Валтонен 22 січня взяла участь у зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де також був і Петер Сійярто. За її словами, глава МЗС Угорщини тоді дав "позитивний сигнал".

Я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення,

– зазначила вона.

Також Валтонен закликала Європу більше інвестувати у власну оборону.

Що кажуть експерти про Орбана

Нещодавно виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом зауважив, що багато кому у ЄС не подобається позиція Орбана, причому не тільки стосовно України. Так політолог пояснив рішення Європарламенту обмежити Угорщині право голосу у Раді ЄС.

Не так давно політолог-міжнародник Максим Ялі назвав цю резолюцію Європарламенту "чорною міткою" для Угорщини. За його словами, у такий спосіб Рада ЄС захотіла попередити Орбана та вирішив не дати йому ветувати фінансову допомогу для України.

Раніше політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив, що Кремль має серйозний компромат на угорського прем'єра. Через це Орбан може використовувати настільки проросійську риторику.

Угорщина не так давно висувала вимоги для зняття вето. Будапешт хоче, щоб фінансування щороку переглядалося. Водночас європейські лідери, за даними ЗМІ, можуть зайняти жорстку позицію щодо Орбана, якщо він не зніме вето з пакета допомоги Україні на саміті Євросоюзу.