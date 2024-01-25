Чи зніме Орбан вето з фінансової допомоги Україні: глава МЗС Фінляндії поділилася прогнозом
Джерело:RND
Євросоюз хоче виділити Україні 50 мільярдів євро. Однак Угорщина наклала вето на фінансову допомогу.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила впевненість, що угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з фінансової допомоги Україні. Такою думкою вона поділилася під час спілкування з німецькими журналістами.
Читайте також Триває 13 років: наскільки далеко зайшла конфронтація Угорщини з Євросоюзом
Чому Валтонен так вважає
На думку глави МЗС Фінляндії, Орбан зрештою не блокуватиме фінансову допомогу для нашої держави на спеціальному саміті ЄС, який запланований на 1 лютого.
Валтонен 22 січня взяла участь у зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де також був і Петер Сійярто. За її словами, глава МЗС Угорщини тоді дав "позитивний сигнал".
Я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення,
– зазначила вона.
Також Валтонен закликала Європу більше інвестувати у власну оборону.
Що кажуть експерти про Орбана
- Нещодавно виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом зауважив, що багато кому у ЄС не подобається позиція Орбана, причому не тільки стосовно України. Так політолог пояснив рішення Європарламенту обмежити Угорщині право голосу у Раді ЄС.
- Не так давно політолог-міжнародник Максим Ялі назвав цю резолюцію Європарламенту "чорною міткою" для Угорщини. За його словами, у такий спосіб Рада ЄС захотіла попередити Орбана та вирішив не дати йому ветувати фінансову допомогу для України.
- Раніше політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив, що Кремль має серйозний компромат на угорського прем'єра. Через це Орбан може використовувати настільки проросійську риторику.