Знімки, які проймають до мурашок: топ-10 зворушливих фото 24 каналу за 2021 рік

У 2021 році було багато важливих подій, які змушували українців радіти, пишатися, переживати та пам'ятати. Історія, спорт, військо, традиції – знакові для України миті вдалося зафіксувати на зворушливих фото 24 каналу.

Наша фотографиня Валентина Поліщук зняла на камеру події, які зробили 2021 рік особливим. Пропонуємо переглянути десятку найзворушливіших фото 24 каналу.

Читайте також Ведучі 24 каналу привітали українців з Новим роком: святкове відео

День ЗСУ

Українці 6 грудня відзначали 30-річчя Збройних сил. Того зимового дня урочистості пройшли одразу у 6 місцях по всій країні: Харкові, Одесі, Краматорську, селі Озерне на Житомирщині, Львові та Києві.

Усі захоплено спостерігали за військом, яким пишаються та захоплюються – піхотою, танкістами, ракетниками, артилеристами, спецпризначенцями, військовою розвідкою, десантниками, кібервійськами та багатьма іншими.



Кадр з відзначення 30-річчя ЗСУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Стіна плачу в Бабиному Яру

На території меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" з'явилася Кристалічна стіна плачу всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Вона символізує пам'ять, біль, а також життя та смерть. Її довжина сягає 40 метрів, а висота – 3 метрів. В інсталяції використали українське вугілля антрацит і кристали кварцу із Бразилії.

6 жовтня, у День вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру, українці йшли з церемонії відкриття стіни мовчки, намагаючись осягнути масштаби жахливої трагедії.



Кристалічна стіна плачу у Бабиному Яру / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Народження "Да Вінчі"

Знакова подія трапилася в Україні 1 грудня: у сесійній залі Верховної Ради президент вручив бійцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу (Да Вінчі") найвищу нагороду – звання Герой України. Це стало символом визнання добровольців державою.

На війні хлопець з 18 років. У 2014 році його призначили командиром відділення, потім взводу, а у 2015 році він став командиром роти – наймолодшим серед добробатів за всю війну.



Дмитро Коцюбайло став Героєм України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вшанування військовими пам'яті жертв Голодомору

Традиційно у четверту суботу листопада українці вшановували пам'ять жертв Голодоморів. Тисячі дорослих і дітей прийшли 27 листопада на територію музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні", серед них були й українські захисники.

Люди приносили запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі. Вони запалювали свічки й молилися. Бо все, що тепер потребують ті, кого жорстоко й цинічно вбила радянська влада, це пам'ять і молитва.



Українські військові вшановують пам'ять жертв Голодомору​ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Військовий на День ЗСУ

Про українську армію можна й потрібно говорити багато. Адже це неймовірні хлопці й дівчата, чоловіки й жінки, які боронять нашу землю на Сході. А ще надихають своїми усмішками й позитивним зарядом на віру у світле майбутнє.



Український військовий у День ЗСУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Річниця смерті Катерини Гандзюк

4 листопада минуло 3 роки від дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Українці вшанували її пам'ять – у великих містах поклали квіти та запалили лампадки.

Люди пам'ятають те, що сталося і за кожної нагоди нагадуватимуть про це, бо поліцейське свавілля існує понині та стосується кожного. Українці чекають та вірять, що покарання наздожене винуватців. А доти боротьба за правду триватиме.



Українці вшанували пам'ять Гандзюк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція на підтримку полонених

Рідні українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях та у Росії, 12 жовтня влаштували акцію "Україно, МИ Є!". Вони нагадали, що українські полонені перебувають у жахливих умовах, з них знущаються, їх принижують і роблять це лише тому, що вони українці.

Сім'ї, друзі та близькі чекають їх з полону. Водночас Росія робить все, аби обмін полоненими затягти. На жаль, його не вдалося провести у 2021 році, як сподівалася українська сторона. Та віримо, що 2022 рік допоможе полоненим та їхнім рідних знову об'єднатися.



Рідні полонених на акції у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

День Гідності та Свободи

Українці 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи. Це день, який вважають початком двох знакових у новітній історії подій – Помаранчевої революції та Революції Гідності. Це свято є виявом мужності та жаги до волі нашого народу. А ще засвідчує неймовірну силу українців, коли вони об'єднуються. Того дня зі щемом у душі згадували й Героїв Небесної Сотні – людей, які боролися за рідну землю, краще життя на ній.

Повернення паралімпійців з Токіо

Україна пишається своїми спортсменами. Гордість викликають перемоги паралімпійців – людей, які могли здатися і "якось жити". Однак вони обрали шлях боротьби, не лише на змаганнях, зокрема й міжнародних, але й щоденних поєдинків зі собою. Паралімпіада-2020 проходила в Токіо та завершилася 5 вересня. Після цього українські спортсмени почали повертатися додому. Везли вони зі собою аж 98 медалей. Паралімпійців зустрічали з гордістю та сльозами на очах.