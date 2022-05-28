Знищена Попасна і російські позиції біля Лимана: руйнування окупантів на супутникових знімках
Джерело:Sky News
Збройні сили Росії завдали значних руйнувань містам Лиман і Попасна на сході України. Наслідки дій військ російського агресора можна побачити завдяки супутниковим знімкам.
Супутник зафіксував наслідки масованих артилерійських обстрілів
Нові супутникові знімки засвідчують російські військові операції у Лимані й Попасній та поблизу них у міру того, як окупанти захоплюють територію в Луганській та Донецькій областях.
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На знімках Maxar видно розгорнуту російську артилерію, бронетанкові підрозділи, що рухаються з півночі і сходу міста в напрямку Лимана. Також помітні наслідки масованих артилерійських обстрілів, через які було пошкоджено десятки будинків і будівель.
Російська техніка / Фото Maxar
Зруйновані будівлі та російська техніка / Фото Maxar
На південний схід від Попасної і по всьому місту видно значні руйнування. Російські військові частини можна побачити дислокованими у Попасній та на всій території.
Наслідки російських обстрілів / Фото Maxar
Російські позиції / Фото Maxar
Супутникові знімки Maxar за останні 48 годин зафіксували російську бронетанкову частину, яка розгорнута вздовж дороги в Попасній. Також помітні наслідки потужного артилерійського обстрілу.
Супутниковий знімок Попасної / Фото Maxar
Також зафіксовано, що російські війська дислокувалися в селищі Колодязі, що приблизно за 11 кілометрах на північний схід від Лимана. Транспортні засоби розміщені біля будівель по всьому місту.
Російська техніка у селищі Колодязі / Фото Maxar
Яка ситуація на Донбасі
- У Генштабі ЗСУ заявили, що на Донбасі наразі тривають найбільш запеклі бої. Повідомляється, що ворог пішов в активний наступ. Зокрема, на Лиманському напрямку вогонь не вщухає.
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко 27 травня повідомив, що більшість частину Лиману контролюють російські окупанти. Зауважимо, що сили агресора за цей тиждень також змогли окупувати Світлодарськ.
- Вкрай напружена ситуація у Луганській області. 25 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що збройні сили Росії окупували вже 95% території Луганщини.
- 26 травня точилися жорсткі бої за Сєвєродонецьк: ворожій ДРГ вдалося зайти в готель "Мир". Натомість українські воїни ліквідували двох окупантів.
- Сергій Гайдай запевнив, що Сєвєродонецьк не оточений, але перебуває під постійними обстрілами росіян. Натомість депутат та член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський інформував, що ворог взяв наших захисників у напівкільце.
- Разом з тим, українські військові продовжують героїчно тримати оборону: протягом 27 травня на Донбасі було відбито 8 атак ворога.
Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео