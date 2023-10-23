Знищені 14 БпЛА та ракета: у Повітряних силах уточнили результативність ЗСУ під час нічної атаки
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 23 жовтня російські загарбники вкотре атакували Україну. Вони випустили ракети та дрони-камікадзе.
Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Загалом було знищено 14 ворожих безпілотників.
Важливо Нічну атаку ворог спрямував на портову інфраструктуру: над Одещиною збили 9 "Шахедів"
Скільки знищено ворожих цілей 23 жовтня
У Повітряних силах розповіли, що у ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
Дронами-камікадзе ворог атакував із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області. Безпілотник невстановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.
У підсумку сили ППО знищили усі повітряні цілі:
- 13 БпЛА "Shahed-136/131",
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59,
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
До речі, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що більшість ворожих дронів було знищено саме на Півдні України.
Над Дніпропетровщиною знищили ракету
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що зранку 23 жовтня наші Повітряні сили збили ракету. Військові з ПвК "Схід" знищили її над Синельниківським районом області.
Масована атака по Україні: останні новини
- У Хмельницькій ОВА повідомили про нічну атаку на область. Там працювала ППО. Станом на цей час відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.
- У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.
- Окрім цього, було знищено 9 "Шахедів" на Одещині. Так, в Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці. Постраждалих немає.