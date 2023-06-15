Знищені 20 "Шахедів" і 1 крилата ракета, ще 3 влучили в об'єкти на Дніпропетровщині

Російські військові у ніч проти 15 червня здійснили змішану атаку дронами та крилатими ракетами. У Повітряних силах розповіли, скільки повітряних цілей ворог використав, щоб завдати удару по Україні.

Згідно з наявною інформацією, російські військові атакували Україну впродовж кількох годин цієї ночі. З 00:20 по 04:30 ворог запустив крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе "Шахед".

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Скільки повітряних цілей запустили

У Повітряних силах зауважили, що для атаки ворог використав 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких здійснили 4 пуски крилатих ракет. Одну з них знищили, а решта влучила у промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Очікуємо на деталі від місцевої влади.

Що стосується дронів-камікадзе, то їх окупанти випускали як з північного, так і з південного напрямків. Усі 20 "Шахедів" силами та засобами Повітряних сил вдалося збити. Цим зайнялися військові з повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку,

– додали у Повітряних силах ЗСУ.



Результати роботи ППО у ніч проти 15 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про нічну атаку по Україні

Моніторинговий канал Monitor повідомив про фіксацію руху невстановлених БпЛА з Південного напрямку. Людей попереджали, що можливе поширення повітряних тривог по вектору руху цих повітряних цілей.Фіксували також рух невстановлених БпЛА з Північного напрямку з подальшим поширенням повітряних тривог там.Стало відомо, що по областях працює ППО.Моніторингові канали повідомляли, що у Каспійському регіоні фіксують до 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Власне, з них і атакували Україну.Повідомили про те, що повітряні судна запустили ракети по Україні.Надійшло повідомлення, що Ту-95МС починають покидати Каспійський регіон після запуску крилатих ракет.Повідомляли моніторингові канали і про роботу ППО по БпЛА на Півдні України.Карта повітряних тривог "позеленіла". Загроз з неба на той момент більше не фіксували.