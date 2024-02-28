Після втрати літака й екіпажів: як знищення А-50 вплине на можливості Росії

Росія втратила вже два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Інший також був пошкоджений раніше в Білорусі. Якщо впаде ще один такий літак, то в окупантів будуть серйозні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Україна має засоби ППО, які здатні знищувати ворожі повітряні цілі на такій відстані.

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Відомо про власні розробки, а також про модифікації різних старих радянських установок з американськими ракетами або ж поєднання радіолокаційних станцій з пусковими установками. Але ніхто зараз точно не говоритиме, як вдалося збити ці літаки.

Я думаю, що ми дізнаємося, як збили А-50, лише після війни. Росії треба готуватися до того, що кожен член екіпажу буде прощатися з родичами, коли сідатиме літак. Вони тепер знають, що Україна має потужну зброю, яка може знищувати такі цілі навіть на території Росії,

– підкреслив Храпчинський.

А-50 – надзвичайно важливі для Росії

Як наголосив Храпчинський, А-50 спрямований на радіолокаційну розвідку. На цьому літаку можна виявити засоби ППО на 600 кілометрів від місця польоту. Це допомагає їм створювати певну карту, яку вони використовують під час масованих ракетних ударів.

Важливо, що вдалося знищити два екіпажі фахівців – пілотів та офіцерів бойового управління. Але варто припустити, що на борту могли перебувати й інші люди.

100% на борту були люди, які проходили навчання або допускалися до самостійних польотів. Тому можемо казати, що цілком вірогідно, що, окрім двох літаків та двох екіпажів, один майбутній екіпаж також був знищений,

– вважає експерт з авіації.

Вже зараз можна зафіксувати зменшення чергування цих літаків. Росія також буде змушена шукати нові екіпажі і змушувати їх працювати на цьому літаку.

Знищення А-50: коротко