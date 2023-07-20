Ті навіть у бій не вступили: Гіркін розповів, як ЗСУ ефектно розгромили батальйон "Алга"

Російські окупанти відправили казанський батальйон "Алга" під Вугледар, що на Донеччині. З цих загарбників майже нікого не залишилося у живих.

В російського терориста під час інтерв'ю запитали, що сталося з батальйоном окупантів "Алга" з Казані. Ігор Гіркін розповів про долю цих загарбників, передає 24 Канал.

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Що розповів Гіркін

Бойовик заявив, що "мала місце дурість". Він зазначив, що підрозділ фактично був розгромлений, навіть не вступивши в бій.

Вишикували їх (російських солдатів – 24 Канал) та провели мітинг з прапорами. Бійців закликали до мужності,

– сказав Гіркін.

За його словами, через мітинг рух колони затримався на 15 хвилин. ЗСУ вистачило цього часу, щоб масовано вдарити по тому місцю артилерією. Після цього росіяни почали роз'їжджатися у різні боки, але територія навколо виявилася замінованою.

Нещодавно Гіркін облаяв Путіна