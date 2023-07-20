Ті навіть у бій не вступили: Гіркін розповів, як ЗСУ ефектно розгромили батальйон "Алга"
Російські окупанти відправили казанський батальйон "Алга" під Вугледар, що на Донеччині. З цих загарбників майже нікого не залишилося у живих.
В російського терориста під час інтерв'ю запитали, що сталося з батальйоном окупантів "Алга" з Казані. Ігор Гіркін розповів про долю цих загарбників, передає 24 Канал.
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Що розповів Гіркін
Бойовик заявив, що "мала місце дурість". Він зазначив, що підрозділ фактично був розгромлений, навіть не вступивши в бій.
Вишикували їх (російських солдатів – 24 Канал) та провели мітинг з прапорами. Бійців закликали до мужності,
– сказав Гіркін.
За його словами, через мітинг рух колони затримався на 15 хвилин. ЗСУ вистачило цього часу, щоб масовано вдарити по тому місцю артилерією. Після цього росіяни почали роз'їжджатися у різні боки, але територія навколо виявилася замінованою.
Нещодавно Гіркін облаяв Путіна
- Після того, як на Кримському мосту знову сталася "бавовна", цей терорист назвав Владіміра Путіна "боягузливим бездарою" та зазначив, що Росія не витримає ще 6 років його правління. Він запропонував диктатору передати владу комусь іншому.
- Згодом Олег Жданов відреагував на слова Гіркіна. У його заяві військовий експерт побачив ознаки того, що ситуація у країні-агресорці не є стабільною. На його думку, події починають набирати оберти.