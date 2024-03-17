Чергова брехня: у ГУР спростували знищення вертольота Black Hawk

ЗМІ поширювали інформацію про нібито знищення українського вертольота поблизу кордону із Росією. У Головному управлінні розвідки відреагували на це.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про збиття вертольота Black Hawk. За його словами, всі борти справні.

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Це пов'язано із виборами

За словами Юсова, заяви російських пропагандистів – чергова брехня у рамках так званих виборів Путіна.

Всі борти Black Hawk справні і продовжують виконувати поставлені завдання,

– наголосив він.

До слова, в Росії до вечора 17 березня тривають так звані вибори президента. Владімір Путін, чинний лідер держави-агресорки, вже встиг звинуватити Україну у нібито зриві цього процесу.

Крім цього, раніше у Росії заявляли, що ГУР хоч зруйнувати їхню інфраструктуру.

У ГУР відреагували на заяву Росії про війну з ними