Збирав дуже важливу для ворога інформацію: Ігнат сказав, як збиття А-50 вплине на дії росіян
Від початку 2024 року українські військові збили два російські літаки А-50. Всього у Росії було до 10 таких літаків. Потрібно вивчати, скільки з них справні та ефективні.
Після збиття двох А-50 окупанти третю добу не застосовують ці літаки близько до території України. Про це 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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"Треба вивчати, скільки справних, модернізованих. Думаю, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Точною інформацією не володію. Тому ворог після збиття двох літаків А-50 вже третю добу не використовує ці літаки близько до території України принаймні. Це Ростовська область та Азовське море. Саме там часто літав А-50 у супроводі Іл-22", – розповів він.
Наскільки А-50 важливий для ворога
Юрій Ігнат зазначив, що А-50 – це повітряний радар. До літака Іл-76 прикріпили зверху радар. Вони використовуються для ведення радіолокаційної розвідки. Літак підіймається з тим радаром та має можливість на глибину до 600 кілометрів від місця свого перебування у повітрі сканувати територію України та виявляти повітряні цілі.
Тобто він може виявляти літаки, гелікоптери, інші повітряні цілі на території нашої держави, а також фіксувати радіолокаційні випромінювання наших станцій. Тому ця інформація, яку він збирав, дуже важлива для ворога, для планування та коригування подальших атак,
– пояснив речник.
Загарбники розуміють, що наближаючись ближче, літаки А-50 потенційно можуть бути знищені. Ворог відтягуватиме відстань від лінії бойового зіткнення, щоб не бути знищеними. Це зменшить радіус його дії.
Збиття А-50: останні новини
- Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили другий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. У збитому літаку А-50 перебував екіпаж із 10 росіян. У Головному управлінні розвідки повідомили, що всі окупанти на борту загинули. Серед загиблих було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Така втрата є доволі серйозною та може послабити потенціал ворога.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що збиття А-50 та інших літаків росіян – це результат союзу України і партнерів. Лідер підкреслив, що може дати лише узагальнений коментар щодо ліквідації А-50. За його словами, у разі, якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – ЗСУ використовують зброю від партнерів, а якщо на інших напрямках – лише українську.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що збиття А-50 – надзвичайно болюча втрата для ворога, адже літак був "очима" росіян. Таке ураження не мине для окупантів безслідно. Зараз фіксують надзвичайну активізацію ворожих БпЛА як елемент компенсації відсутності потужного збору інформації, який забезпечував А-50.