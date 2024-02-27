Збирав дуже важливу для ворога інформацію: Ігнат сказав, як збиття А-50 вплине на дії росіян

Від початку 2024 року українські військові збили два російські літаки А-50. Всього у Росії було до 10 таких літаків. Потрібно вивчати, скільки з них справні та ефективні.

Після збиття двох А-50 окупанти третю добу не застосовують ці літаки близько до території України. Про це 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Треба вивчати, скільки справних, модернізованих. Думаю, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Точною інформацією не володію. Тому ворог після збиття двох літаків А-50 вже третю добу не використовує ці літаки близько до території України принаймні. Це Ростовська область та Азовське море. Саме там часто літав А-50 у супроводі Іл-22", – розповів він.

Наскільки А-50 важливий для ворога

Юрій Ігнат зазначив, що А-50 – це повітряний радар. До літака Іл-76 прикріпили зверху радар. Вони використовуються для ведення радіолокаційної розвідки. Літак підіймається з тим радаром та має можливість на глибину до 600 кілометрів від місця свого перебування у повітрі сканувати територію України та виявляти повітряні цілі.

Тобто він може виявляти літаки, гелікоптери, інші повітряні цілі на території нашої держави, а також фіксувати радіолокаційні випромінювання наших станцій. Тому ця інформація, яку він збирав, дуже важлива для ворога, для планування та коригування подальших атак,

– пояснив речник.

Загарбники розуміють, що наближаючись ближче, літаки А-50 потенційно можуть бути знищені. Ворог відтягуватиме відстань від лінії бойового зіткнення, щоб не бути знищеними. Це зменшить радіус його дії.

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