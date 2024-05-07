Росіяни роблять висновки, але ГУР вигадує нові способи знищення ворожих суден, – Юсов

Українські спецпризначенці невпинно вигадують нові методи ураження російських суден в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.

Водночас росіяни роблять певні висновки та намагаються рятувати свої судна. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Вони (росіяни, – 24 Канал) роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках. Безумовно, намагаються враховувати. Але зрештою, і оператори Magura, і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно,

– пояснив Юсов.

Результати роботи ГУР

Попри усі зусилля росіян ховати та переводити кораблі, будувати нові загородження, Головне управління розвідки і морські дрони Magura показують ефективність своєї роботи.

Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні,

– лаконічно додав представник ГУР, натякаючи на втрати ворога.

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