"Мінськ" та "Ростов" пішли за "Москвою": у Британії підтвердили ураження суден у Севастополі

На днях до Севастополя "прилетіло". У британській розвідці кажуть, що українським силам вдалося суттєво пошкодити російський десантний корабль та підводний човен.

Наразі поки жодне інше судно не змогло затьмарити популярність крейсера "Москва", на якому вже рік, як влаштовують "концерти Кобзона". Водночас чим далі, тим більше розгорається суперництво між кораблями російського флоту за честь бути знищеним найбільш ефектно.

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"Мінськ" і "Ростов-на-Дону" – напівмерці

У Британії підтвердили, що Україні вдалося майже повністю утилізувати ще два російські судна. Це сталося вранці 13 вересня. Ні про що не здогадуючись, "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" проходили технічне обслуговування в сухих доках на території суднобудівного заводу у Севастополі, як раптом до них завітала бавовна. Її творцями були аж 10 крилатих ракет за підтримки трьох безкіпажних катерів.

У британській розвідці кажуть, що є усі підстави вважати, що десантний корабль майже повністю зруйнований, а підводний човен зазнав катастрофічних пошкоджень. Відновлення "Ростову" потребує велику кількість часу і коштів. Йдеться про кілька років і сотні мільйонів доларів.

Це була комплексна операція, яка готувалася щонайменше місяць

13 вересня у ЗСУ визнали, що вибухи на території суднобудівного заводу у Севастополі – це їхня робота.

За словами військового експерта Романа Світана, українським силам вдалося здійснити складну операцію, у ході якої ураження зазнали ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону".

Операція відбувалася із залученням засобів кількох родів військ. І на думку Світана, готувалася щонайменше місяць. Знищення ЗРК С-400 у Криму 23 серпня, очищення ГУР остріву Зміїний, а потім і "вишок Бойка" від російських засобів дальнього виявлення були підготовкою до удару по заводу. Адже саме ці знищені системи мали б перехопити ракети, спрямовані на Севастополь.

Значення ліквідації "Мінська" та "Ростову-на-Дону"

У британській розвідці зазначають, що "Ростов" був одним із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами, якими росіяни били по Україні. А "Мінськ" слугував для перекидання засобів та особового складу з Росії на окупований півострів.