Великі втрати Росії: Фейгін припустив, що зробить Путін після втрати літака А-50

Українські військові знищили дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це – потужний удар, який вплине на окупантів.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що знищення літака А-50 матиме наслідки для російських офіцерів. Очевидно, що будуть певні кадрові рішення.

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Які будуть наслідки для окупантів

Як зауважив Фейгін, Росія вже зазнала значних втрат на фронті. І після знищення справді важливих військових цілей регулярно були певні кадрові зміни. Але навряд чи це зачепить вище керівництво окупантів на кшталт міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

Завжди були кадрові зміни, коли ставалися значні для них втрати. До прикладу, коли Чорноморський флот втрачав кораблі: крейсер "Москва", десантні кораблі, підводні човни тощо. Напевно, когось знімуть. Але не думаю, що це дійде до Шойгу, Гєрасімова. Будуть розбиратися,

– зауважив Фейгін.

Насправді упродовж останніх місяців було багато болючих втрат для окупантів. Зокрема, коли в ніч на 26 грудня у Феодосії повністю знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Звісно, усіх вони не звільнять. У них є дефіцит офіцерів та керівників. Можуть бути певні кадрові рішення. Але вони не чіпатимуть офіцерів високого рівня,

– підкреслив Фейгін.

Знищення літака А-50: коротко