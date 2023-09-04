Дикі способи захисту: чи вбережуть "мангали" російські літаки від дронових атак

У мережі з'явилися супутникові знімки ворожої авіабази "Дягілєво" у Рязанській області Росії. На світлинах видно, що у верхній частині літаків Ту22М3 наварили "мангали".

Військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, чи зможуть такі конструкції відбити або спрямувати в іншу сторону безпілотники. Зазначимо, що днями у Росії відбулася найбільш масована атака БпЛА.

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Готуються до атаки

Протягом останніх тижнів у Росії активно цвіте "бавовна". Протиповітряна оборона ворога виявилася зовсім неготовою до дронових атак. Окупанти недооцінили БпЛА, тож тепер вигадують різні методи захисту, які насправді нічим не допоможуть.

Практика покаже, допоможе це росіянам чи ні,

– наголосив військовий експерт.

Одними з таких диких способів захисту стали "мангали" на Ту22М3 й шини на Ту95МС. Ймовірно, росіяни готуються до чергової масованої атаки.

"Якщо справа справді іде до удару й у нас з'явилися можливості більш інтенсивно бити по території Росії, то, можливо, чиїсь вибагливі смаки у соцмережах будуть задоволені й кому не сподобалося як горить Іл-76, зможе оцінити як горить Ту95МС", – зазначив Киричевський.

ГУР МО України розкрило деталі атаки на російські військові авіабази. Уночі 5 грудня 2022 року на аеродромі "Дягілєво" у Рязанській області, який розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною, пролунали вибухи. Під час атаки уразили Ту-95 та Ту-22М3, вантажівку, а також особовий склад – 6 людей загинуло, 11 отримало поранення.

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