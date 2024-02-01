Ракети "Москіт" і десятки моряків: що могло бути на борту знищеного ракетоносія "Івановєц"

1 лютого 2024, 15:48
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Джерело:

Військово-Морські сили ЗСУ

1 лютого в українській розвідці розповіли про ураження ракетоносія Чорноморського флоту Росії "Івановєц". Стало відомо, що країна - агресорка втратила не лише черговий корабель.

У Військово-Морських Силах розповіли, що могло бути на борту ракетоносія "Івановец".

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Що пішло на дно разом з "Івановцем"

Так, у ніч проти 1 лютого сили ГУР ліквідували російський ракетоносій у Криму. Відомо, що він належав до 41 бригади ракетних катерів та ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

У ВМС кажуть, що втрата цього судна дуже суттєва, адже Чорноморський флот Росії має лише три такі катери проєкту 1241.1, які озброєні протикорабельними ракетами типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів. 

Також особовий склад такого ракетоносія складає 40 моряків. А це означає, що наслідки скорочення корабельного складу після ураження "Івановец" у Росії є теж значними, наголосили у ВМС.

Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальні роботи. 

Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я,
– заявили у ВМС.

Довідка: 41 бригада ракетних катерів не вперше зазнає втрат. Раніше спільними зусиллями Служба безпеки України та ВМС ЗС України було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Що відомо про ракети "Москит"


Це протикорабельна надзвукова крилата ракета. Виробництво стартувало ще у 1984 та завершилося вже в часи Путіна. Довжина корпусу – 9,3 метра. Розмах крил в польоті – 2,1 метра. Стартова маса – приблизно 3,9 тонни. Вага бойової частини – 300 кілограмів (на вибухову речовину припадає 150 кілограмів).
Ракета здатна розвивати швидкість польоту – до 2800 кілометрів у годину. Може влучати у ціль на відстані від 10 до 90 кілометрів (за умови польоту на малій висоті), до 250 кілометрів – за умови націлювання ракети для польоту на великій висоті.

У Криму знайшли ще одного "потопельника" з російського флоту: що відомо

  • 18 січня партизани з руху "Атеш" розповіли, що під час розвідки виявили затонулий сторожовий корабель типу "Тарантул" у районі Севастополя.
  • В "Атеш" припустили, що судно могли пошкодити "морські малюки" наприкінці 2023 року.
  • Так, наприклад, 30 грудня російське міноборони повідомляло про вибухи у Севастополі, а також про знищення морським безпілотником патрульного корабля свого флоту.
  • У мережі показали супутникові знімки, а потім і фото, які є красномовним підтвердженням "трагічної долі" Тарантула. 
  • До речі, цей корабель – не російський. Загарбники вкрали його під час окупації Криму у 2014 році.

 

Автор: Анастасія Колеснікова