Ракети "Москіт" і десятки моряків: що могло бути на борту знищеного ракетоносія "Івановєц"

1 лютого в українській розвідці розповіли про ураження ракетоносія Чорноморського флоту Росії "Івановєц". Стало відомо, що країна - агресорка втратила не лише черговий корабель.

У Військово-Морських Силах розповіли, що могло бути на борту ракетоносія "Івановец".

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Що пішло на дно разом з "Івановцем"

Так, у ніч проти 1 лютого сили ГУР ліквідували російський ракетоносій у Криму. Відомо, що він належав до 41 бригади ракетних катерів та ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

У ВМС кажуть, що втрата цього судна дуже суттєва, адже Чорноморський флот Росії має лише три такі катери проєкту 1241.1, які озброєні протикорабельними ракетами типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

Також особовий склад такого ракетоносія складає 40 моряків. А це означає, що наслідки скорочення корабельного складу після ураження "Івановец" у Росії є теж значними, наголосили у ВМС.

Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальні роботи.

Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я,

– заявили у ВМС.

Що відомо про ракети "Москит"

Це протикорабельна надзвукова крилата ракета. Виробництво стартувало ще у 1984 та завершилося вже в часи Путіна. Довжина корпусу – 9,3 метра. Розмах крил в польоті – 2,1 метра. Стартова маса – приблизно 3,9 тонни. Вага бойової частини – 300 кілограмів (на вибухову речовину припадає 150 кілограмів).

Ракета здатна розвивати швидкість польоту – до 2800 кілометрів у годину. Може влучати у ціль на відстані від 10 до 90 кілометрів (за умови польоту на малій висоті), до 250 кілометрів – за умови націлювання ракети для польоту на великій висоті.

У Криму знайшли ще одного "потопельника" з російського флоту: що відомо

18 січня партизани з руху "Атеш" розповіли, що під час розвідки виявили затонулий сторожовий корабель типу "Тарантул" у районі Севастополя.

В "Атеш" припустили, що судно могли пошкодити "морські малюки" наприкінці 2023 року.

Так, наприклад, 30 грудня російське міноборони повідомляло про вибухи у Севастополі, а також про знищення морським безпілотником патрульного корабля свого флоту.

У мережі показали супутникові знімки, а потім і фото, які є красномовним підтвердженням "трагічної долі" Тарантула.

До речі, цей корабель – не російський. Загарбники вкрали його під час окупації Криму у 2014 році.