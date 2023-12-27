Росія вже програла у Чорному морі: чи може Кремль якось відповісти на знищення своїх кораблів

Знищення російських кораблів – суттєва історія. Росія програла у Чорному морі і фактично прибилася своєю флотилією до Новоросійська.

Таку тезу в розмові з 24 Каналом озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, до яких двох відповідей може вдатися ворог.

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Чи може відповісти Росія

Знищення російських кораблів, зокрема ВДК, може знизити кількість ударів росіян з відповідної техніки безпосередньо по морських областях України, відзначив Яковенко. Також це зниження перешкод для торговельного судноплавства. Це велика робота України. Натомість Росія може відповісти двома асиметричними відповідями.

"Перше – удари по мирних містах, спроба вбивства мирного населення. Друге – символічні оголошення у розшук. Пред'являється те, що ЗСУ роблять свою роботу. Це ілюстрація того як йде ця війна. Росія б'є по мирних містах. Україна відповідає по військових цілях, зокрема ВДК", – сказав Яковенко.

Зазначимо, напередодні російські окупанти "оголосили у федеральний розшук" командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Йому приписали статтю щодо вчинення "терористичного акту". Він відреагував на таку "судову систему" країни-окупантки. До цього Олещук розповів про потужну роботу українських Сил оборони внаслідок якої вдалося збити Су-34.

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