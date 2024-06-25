ЗСУ знищили 5 російських човнів та "жирну" здобич, – Плетенчук

На Таврійському напрямку 23 червня українські сили потопили щонайменше 5 російських човнів. Також була знищена ще одна "жирна" здобич ворога.

Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що росіяни зазвичай використовують ці човни для спроб перекидати живу силу на острови. Проте він не підтвердив, що так відбувалось цього разу.

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Човнів досить багато

Водночас за допомогою цих човнів росіяни здійснюють переміщення між позиціями, ротацію, перекидають БК, евакуюють своїх 200-х і 300-х.

Лівий берег, де перебуває ворог, має велику кількість малих островів. Тому для окупантів ці човни – засіб пересування. В інший спосіб там неможливо перебувати,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

Відповідно військова логістика ворога на цьому напрямку здебільше складається з тих човнів, які вони відібрали у місцевих жителів на Лівому березі. На Херсонщині дуже багато рибалок, які мають човни.

"Так само це стандартні плавзасоби морської піхоти Росії. Окупанти раніше перекидали на лафетах з окупованого Криму якісь човники для забезпечення своєї діяльності. Там їх досить багато і тому важливо їх знищувати, адже вони завжди з особовим складом", – пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ.

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