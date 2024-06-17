СБУ знищила понад тисячу ворожих танків: більшість – на початкових рубежах до наступу

Бійці Служби безпеки України також продовжують нищити ворога та його озброєння. І так, з початку повномасштабної війни вони знищили понад 1 тисячі російських танків.

Як повідомили в СБУ, з лютого 2022 року українським воїнам вдалося ліквідувати 1006 російських танків. Таким чином вони завдали окупаційній армії величезних збитків.

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Росія втратила понад 1 тисячу танків

З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила 1006 ворожих танків, більшість з яких було ліквідовано під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Зазначається, що використовуючи важку бронетехніку, противник здебільшого намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.

Крім того, у Службі безпеки України зауважили, що ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпленні райони Сил оборони у Запорізькій області.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій.

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Ба більше, частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами. СБУ пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил оборони України "продовжує "мінусувати" окупаційні угруповання Росії, щоб наблизити нашу Перемогу".

Втрати ворога серед танків у війні: останні новини

Російські військові здійснили невдалий нічний штурм позицій ЗСУ біля Красногорівки. Окупанти залучили 2 танки, однак їх було знищено. Крім цього, були знищені залишки ворожого десанту, який противник планував використати для штурму окопів ЗСУ.

Днями військові 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали, як знищили бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. Під час бою спалили понад 16 одиниць російської техніки. Зокрема, 8 танків.