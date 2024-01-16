ЗСУ є чим похвалитися, – Піонтковський про реакцію у США на збиття російського А-50

Повітряні сили ЗСУ 14 січня збили над Азовським морем російський літак А-50. Також зазнав пошкоджень ворожий борт Іл-22. Ця важлива подія набуває розголосу у світі, зокрема у США.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що в Сполучених Штатах у всіх новинах лунала інформація про збиття російського літака. Це вкладається в тенденцію останніх тижнів в американській пресі щодо появи позитивних новин про Україну.

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Україна залишається символом опору

Раніше, за словами Піонтковського, в американських ЗМІ з'являлися антиукраїнські статті з негативною щодо Києва риторикою. Висновки журналістів зводилися до того, що не варто надалі підтримувати Україну, яка нібито має "капітулювати" перед Владіміром Путіним.

Проте в останні два тижні публікуються у великій кількості позитивні новини щодо України. ЗСУ є чим похвалитися. Не маючи ані авіації, ані флоту, Україна вигнала російський флот з Чорного моря. Це лише одна з багатьох перемог українських сил,

– зазначив опозиційний політик.

Крім того, наратив російської пропаганди, що буцімто "світ втомився від України" не витримує критики.

"В Києві останні дні просто парад знаменитостей. Приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Наступного дня до України прибув щойно призначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Чекаємо на візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Також нещодавно Володимир Зеленський здійснив поїздку по країнах Балтії. Це свідчить про те, що Україна залишається символом опору", – підкреслив Андрій Піонтковський.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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