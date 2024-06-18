Росія шалено втрачає ППО в Криму: авіаексперт сказав, що стало причиною

У росіян може бути проблема з "очима" – радіолокаційним виявленням. Про це свідчить активне знищення протиповітряної оборони ворога у тимчасово окупованому Криму, коли ДРЛВ А-50 перестали патрулювати простір над Азовським та Чорним морем.

Про це 24 Каналу заявив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни намагалися це компенсувати завдяки наземним засобам радіолокації. Також противник почав активно використовувати розвідувальні БпЛА типу "Орлан" та ZALA.

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Як вдалося знищити ППО ворога у Криму

"Ми бачимо нині цю проблематику, тому що ворог намагається їх набагато більше запускати. Треба шукати протидію. Росія втратила доволі потужні системи, хоч вони й не відповідали деяким вимогам сучасної війни, проте це допомагало їм працювати по певній території України", – наголосив Храпчинський.

Так загарбники бачили зліт літаків та запуски ракет. Загалом протягом останніх двох місяців українські військові знищили на півострові близько 15 систем протиповітряної оборони. Це сталося завдяки тому, що ворог втратив певні можливості моніторингу поверхні. Так ЗСУ стало легше працювати по таких вагомих цілях як протиповітряна оборона півострова.

Росія з часу окупації Криму робила з нього потужну військову базу. Мовиться про модернізацію засобів радіолокації та космічного зв'язку на Ай-Петрі, перебудову аеродрому "Бельбек" тощо.

Удар по літаках А-50 створив вагому втрату для росіян. Нормальної заміни вони зараз не знайшли. Вони намагаються в інформаційному просторі працювати, буцімто у них "є ці літаки",

– сказав авіаційний експерт.

Однак, противник їх досі не використовує. Те, що у нього залишилося, найімовірніше, радянський авіапарк. До того ж є обмеження на закупівлю деяких високотехнологічних ключових елементів.

"Можна сказати, що вони будуть неефективні, якщо вони будуть їх використовувати", – додав заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.

Що означає знищення А-50

Ворог проводить "судовий процес" над українськими військовими, які нібито збили російський А-50 в лютому цього року. Однак, противник стверджує, що то нібито "не був бойовий виліт і на борту не було озброєння". Однак, це військовий літак, який працював під прикриттям двох винищувачів. Тобто це – вагома військова ціль.

Те, що росіяни шукають винних серед українських військових, свідчить про те, що знищення А-50 – було потужним ударом по іміджу Росії. Загалом окупанти втратили 2 таких ДРЛВ. Ще 2 були пошкоджені.

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