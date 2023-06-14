За секунду 33 набої по "Шахедах": ЗСУ показали, з чого вони нищать іранські дрони
Джерело:32 окрема механізована бригада
Іран продовжує постачати дрони-камікадзе Росії та допомагати їй в агресії проти України. Наші захисники показали, як вони знищують ворожі "Шахеди".
Бійці 32 окремої механізованої бригади поширили у соцмережах відео роботи зенітки ЗУ-23-2. Ефектні кадри вони зафільмували з різних ракурсів.
До теми Точність заворожує: ЗСУ показали гарячі кадри, як знищили окупантів під час штурму біля Бахмута
Як працюють наші воїни
На кадрах можна побачити, як військові встановлюють у полі зенітку, готують її до бою та заряджають. Після цього один захисник веде вогонь. А інший його корегує та спостерігає за цілями через бінокль.
32 окрема механізована бригада демонструє свою роботу: відео
Що таке ЗУ-23-2
На відео показана робота зенітної установки ЗУ-23-2. У повідомленні зазначається, що саме з цієї зброї наші захисники чудово збивають іранські "Шахеди", якими Росія тероризує українські міста.
ЗУ-23-2 має 2 стволи. Їхня скорострільність становить 2 тисячі пострілів на хвилину.
Тобто за одну секунду зенітка випускає 33 набої. Справжній вогняний шквал!
– пояснили воїни.
Українські військові використовують цю зброю також проти наземних цілей. Наприклад, проти ворожих укриттів, пунктів спостереження та легкоброньованої техніки.
Росія продовжує закуповувати в Ірану "Шахеди"
- Нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що Москва й Тегеран домовилися про збільшення обсягів постачання цих безпілотників. Відтепер Іран доставляє їх країні-агресорці через Каспійське море.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни запускають ці БПЛА саме у ночі. Окупанти хочуть виявити та виснажити українську ППО. Також загарбники намагаються унеможливити збиття "Шахедів" у такий спосіб.
- Самі іранські дрони-камікадзе Ігнат назвав головним болем. Наші захисники ефективно їх знищують, однак це важка робота. Адже росіяни використовують різні маршрути та запускають безпілотники низько до землі.