За секунду 33 набої по "Шахедах": ЗСУ показали, з чого вони нищать іранські дрони

Іран продовжує постачати дрони-камікадзе Росії та допомагати їй в агресії проти України. Наші захисники показали, як вони знищують ворожі "Шахеди".

Бійці 32 окремої механізованої бригади поширили у соцмережах відео роботи зенітки ЗУ-23-2. Ефектні кадри вони зафільмували з різних ракурсів.

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Як працюють наші воїни

На кадрах можна побачити, як військові встановлюють у полі зенітку, готують її до бою та заряджають. Після цього один захисник веде вогонь. А інший його корегує та спостерігає за цілями через бінокль.

32 окрема механізована бригада демонструє свою роботу: відео

Що таке ЗУ-23-2

На відео показана робота зенітної установки ЗУ-23-2. У повідомленні зазначається, що саме з цієї зброї наші захисники чудово збивають іранські "Шахеди", якими Росія тероризує українські міста.

ЗУ-23-2 має 2 стволи. Їхня скорострільність становить 2 тисячі пострілів на хвилину.

Тобто за одну секунду зенітка випускає 33 набої. Справжній вогняний шквал!

– пояснили воїни.

Українські військові використовують цю зброю також проти наземних цілей. Наприклад, проти ворожих укриттів, пунктів спостереження та легкоброньованої техніки.

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