"Виконував бойове завдання": у Росії заявили про втрату екіпажу Су-34

Росіяни повідомили про загибель льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак нібито був знешкоджений у бою.

Російські нібито поінформавані телеграм-канали провідомили про втрату винищувача та загибель екіпажу ввечері 6 травня, передає 24 Канал.

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Винищувач виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки, Бєлгородської області. Попередньо катастрофа сталася внаслідок відмови двигуна. Екіпаж не встиг катапультуватися,

– написали росіяни на каналі "Досье Шпиона".

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ наразі не підтверджували цю інформацію.

Екіпаж загинув

Цікаво, що деталі бою росіяни не наводять. Цілком ймовірно, що літак уразили з засобів протиповітряної оборони.

Женя і Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули в бою, загинули як воїни,

– розповідають окупанти.

Йдеться про російських льотчиків Євгєнія Кузнєцова та Владіміра Стрєлкова.

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Раніше Cу-34 з номером 21, який нібито і був знищений, виконував бойові завдання на близькому сході у Сирії. Зокрема він застосовувався для скидання коригованих авіаційних бомб КАБ-500С з аеродрому Базель аль-Асад поблизу Латакії.

Окупанти продовжують втрачати техніку