Росія вдарила по Трипільській ТЕС новітньою Х-69: ЗМІ показали фото уламків ракет

У Київській області було знайдено уламки ракети, за допомогою якої ворог завдав цинічного удару по Трипільській ТЕС. Згідно з оприлюдненими фото, загарбники дійсно атакували станцію новими крилатими ракетами Х-69.

Під час нічного обстрілу України 11 квітня росіяни обстріляли Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Відомо, що об'єкт повністю знищено.

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Все ж таки атакували за допомогою Х-69

З початку експлуатації Трипільська ТЕС виробила понад 350 мільярди кіловатів годин електроенергії. Однак, на жаль, ворожа атака повністю знищила станцію. Повідомлялося, що окупанти могли атакувати дозвуковою крилатою ракетою Х-69.

Її можна використовувати з літаків Су-34 та Су-35. Крім того, дозвукову крилату ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака.

Співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що уламки, знайдені на Київщині, свідчать, що для удару по Трипільській тепловій електростанції 11 квітня Росія використала нові крилаті ракети Х-69.

Згідно з попередньою інформацією, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети вона ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69. ЗМІ оприлюднило відповідні фотографії.

Знайдені у Київській області уламки дослідили / Фото "Української правди"

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