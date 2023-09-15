Росіяни мають "проблеми" з ППО в Криму: у ISW проаналізували знищення "Тріумфу" біля Євпаторії

Цього літа у Криму стався потужний сезон бавовни, який продовжується і восени. Українські сили знищили ворожу систему "Тріумф" біля Євпаторії – Інституті вивчення війни вказали на безпорадність російської ППО.

Вже не вперше українцям вдається ліквідовувати російський комплекс ППО в окупованому Криму – 23 серпня вони знищили систему С-400 на півострові біля Оленівки. В Інституті вивчення війни кажуть, що це тривожний дзвіночок для окупантів.

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Недолуге ППО у Криму

14 вересня стало відомо, що військова контррозвідка ВМС та СБУ провела унікальну операцію, у ході якої знищила ворожий комплекс ППО "Тріумф" під Євпаторією. Атаку здійснили за допомогою безпілотників та ракет українського виробництва. Спочатку дрони СБУ вразили радари та антени комлексу, а потім, коли радіолокаційні системи були виведені з ладу, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С-300/400 "Тріумф".

В Інституті війни вважають, що успіх українців свідчить про те, що у росіян в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої систем ППО. Експерти кажуть, що окупанти мають серйозні проблеми з ППО на півострові, якщо не змогли перехопити ракети за допомогою системи С-400.

Російський "Тріумф" обернувся ганьбою для окупантів