Батальйон окупантів з Чувашії ліквідовано, згоріла вся колона: росіяни ниють через роботу HIMARS

Росіяни скаржаться про майже повністю ліквідований батальйон мобілізованих з Чувашії. Вони стверджують, що по окупантах прилетіла ракета HIMARS.

Точної кількості загиблих та поранених не повідомляється, однак неофіційно число перевалило за сотню. Станом на 31 жовтня загальна кількість втрат окупантів перевалила за 300 тисяч осіб.

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Ліквідовано цілий батальйон з Чувашії

Російські пабліки повідомляють, що під час підготовки до переїзду 1 батальйон 1251 мотострілкового полку попав під обстріл ракетами HIMARS. Внаслідок удару було знищено всю колону мобілізованих окупантів з Чуваської республіки. Саме вони утворювали цей підрозділ російської армії. У мережі також публікують наслідки удару по окупантах.

Батальйон з Чувашії потрапив під обстріл: дивіться відео

Повідомляється, що у колоні були КамАЗи та УАЗи – наразі від транспорту залишилися лише обгорілі рештки. Офіційної інформації про жертв через громадян Чувашії немає, однак російські волонтери стверджують, що кількість вбитих та поранених сягає до 120 осіб. Також уражено 10 ворожих автомобілів.

Росіяни втратили цілу колону: дивіться відео наслідків

Російські пропагандистки скаржаться, що російський підрозділ "Атал" практично повністю ліквідований.

Втрати окупантів у війні