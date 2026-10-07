У Прилуках ракетою знищено цілий підʼїзд: 4 людей загинули, серед постраждалих – 3 дітей

Ворог вранці 7 жовтня завдав ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов.

Що відомо про наслідки атаки?

Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Прилуки Чернігівської області. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста.

Попередньо 4 людини загинули, ще 20 травмовані, серед них – 3 дітей. Одну людину надзвичайники врятували.

Місто оговтується від атаки / ДСНС

На іншій локації через обстріли Росії виникла пожежа у виробничій будівлі.

На місці влучання працюють усі необхідні служби, рятувальники проводять розбір конструкцій та дістають людей з-під завалів. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня під час масованої ракетно-дронової атаки російські війська атакували Кременчук на Полтавщині. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у житловій частині міста.

Удар спричинив значні пошкодження одразу кількох багатоповерхівок. Також постраждали приватні оселі: у будинках вибило вікна, пошкодило фасади та окремі конструктивні елементи, а поруч понівечило автомобілі.

Окрім житлової забудови, ворог поцілив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Наразі на місцях працюють екстрені, медичні та комунальні служби, які обстежують територію, фіксують наслідки атаки та допомагають постраждалим.