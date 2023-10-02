Влучним пострілом із гранатомета: військові поділилися кадрами знищення бліндажа з окупантами
Джерело:Національна гвардія України
Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Захисники показали, як працюють по ворогові.
Український контрнаступ триває, військові метр за метром звільняють нашу землю, завдаючи ворогові втрат у живій силі та техніці. Так, нацгвардійці поділилися кадрами одного із таких моментів.
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Був бліндаж – і нема
Нацгвардійці поширили відео, на якому бійці 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" точним пострілом знищують бліндаж з росіянами.
Українські воїни штурмували ворожу позицію: відео
Під захистом зброї від союзників
Нещодавно військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади, які воюють на Мелітопольському напрямку, показали роботу танка "Леопард" та бойової машини піхоти "Бредлі", які ефективно" прикривають нашу піхоту від снарядів і куль противника.
Українська піхота під "надійним захистом" броні: відео
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції на Сході та Півдні. Так, на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися повернути позиції в районі Андріївки. Противник також прагнув відновити позицію поблизу Авдіївки.
- Ворог зігнав велику силу в Бахмут. Росіяни зосередили у місті понад 10 тисяч солдатів. Наразі там тривають важкі бої.
- За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 15 ворожих танків та 9 бойових броньованих машин. Наші воїни також ліквідували 510 загарбників.