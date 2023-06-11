Мобілізація в Україні: кого призиватимуть на війну через зниження граничного віку

В Україні знизили граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників. Проте багато людей не розуміють, що це означає.

Нардепи ухвалили законопроєкт №9281, який зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

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Що це означає Раніше на військовий облік військовозобов'язаних брали громадян України, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників. Зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних братимуть ті тих, кому виповнилося 25 або 26 років. Це дозволить призивати їх в рамках загальної мобілізації.

Що змінилося з ухваленням нового законопроєкту

Раніше, якщо призовник не проходив строкову військову службу, то при досягненні граничного віку, тобто 27 років, він ставав військовозобов’язаним. При досягненні 27 років він повинен був з'явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки, пройти ВЛК та отримати новий військово-обліковий документ – тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

А тепер, зі зниженням граничного віку, чоловіки у віці 25 та 26 років, які не проходили військову службу, теж набувають статусу військовозобов'язаних.

Що робити, якщо вам виповнилось 25 років

В Україні юнаки в 17 років під час приписки до призовних дільниць в ТЦК та СП отримують статус призовника та відповідне приписне посвідчення й підлягають призову на строкову військову службу. Не всі вони проходять строкову службу з різних причин, проте при граничному віці кожен з них стає військовозобов'язаним.

При досягненні 25 років призовники повинні з'явитися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для заміни посвідчень про приписку на тимчасові посвідчення. Без такого посвідчення ця категорія чоловіків не може працевлаштуватись, вступити до навчального закладу чи змінити місце проживання. І так, тепер згідно з законом чоловіків віком від 25 років можуть мобілізувати.