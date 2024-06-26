В Офісі президента відповіли, чи планується зниження мобілізаційного віку до 21 року

В Україні наразі не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Натомість влада обговорює концепцію економічного бронювання від мобілізації.

Про можливі зміни у процесі мобілізації розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Чи знизять мобілізаційний вік

Подоляк пояснив, що необхідно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".

Ні. Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради. Понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче – немає таких пропозицій,

– розповів радник керівника ОП.

Михайло Подоляк також додав, що для функціонування армії військові мають отримувати соціальні виплати, зарплати та амуніцію. За його словами, на одного військовослужбовця потрібно мати 5 людей, які платять податки, саме тому економічне бронювання має сенс.

Водночас радник керівника ОП погодився, що економічне бронювання є складною темою, бо це питання справедливості.

Міністерство оборони цифровізувало паперові бронювання від мобілізації. Тепер актуальний статус бронювання відображається у 340 000 громадян у застосунку Резерв+.

Раніше Володимир Зеленський також відповів на петицію щодо бронювання далекобійників. Президент у відповіді зазначив, що він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати це питання.