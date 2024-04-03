Зниження призовного віку до 25 років: що це означає для українців
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Президент України Володимир зеленський підписав указ про зниження призовного віку з 27 до 25 років.
Тепер чоловіки набуватимуть статусу військовозобов'язаних у 25 років, а не у 27, як було раніше. Тобто їх можуть мобілізувати, передає 24 Канал.
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Зміни ініціювали ЗСУ та Міноборони
Деякі положення закону стосуються строкової служби, яку замінить базова військова підготовка з ухваленням нового закону про мобілізацію. До слова, робота над ним триває досі.
Положення про зниження призовного віку набуває чинності з наступного дня його опублікування. Верховна рада ухвалила його ще у травні 2023 року, але документ не підписував президент через те, що це питання було чутливим для суспільства.
Зміни ініціювали Міноборони та Збройні сили.
В Україні скасовано статус "обмежено придатний"
- В Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер ВЛК поділятиме громадян лише на "придатних" та "непридатних" до служби.
- 2 квітня президент повернув із підписом "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".
- У ньому, зокрема, пропонувалося скасувати статус "обмежено придатний".