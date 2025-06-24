Для Трампа це делікатне питання: чому досі не знижено стелю цін на російську нафту

Володимир Зеленський у виступі в Гаазі 24 червня нагадав, що саме зниження ціни на нафту до 30 доларів за барель стане найдієвішим тиском на Росію. Дональд Трамп також наголошує на необхідності тримати ціни на нафту на низькому рівні, але при цьому він не підтримує антиросійські санкції.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом пояснив, чому США не наполягає на жорсткіших економічних обмеженнях проти Росії. Також політолог розповів, у зв'язку з чим для Трампа є неоднозначним питання зниження ціни на нафту.

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У Трампа може бути негативна реакція

Фесенко зазначив, що президент України постійно говорить про посилення санкційного тиску на Росію і це позиція нашої держави, яка активно просуває цю ідею, апелюючи, зокрема до Дональда Трампа.

Однак президент США наразі не готовий до пекельних санкцій проти Росії саме на нафтовому ринку. А конкретно до зниження цін на нафту до 30 доларів за барель. Тому, напевно, Зеленський просить більше, щоб підштовхнути Захід до хоча б якогось проміжного рішення,

– припустив політолог.

Наразі не вдається знизити верхню стелю ціни в межах санкційних пакетів західних країн з 60 до 45 доларів. Цьому заважає позиція щонайменше двох європейських країн – Угорщини та Словаччини. Можливо, на його думку, вони торгуються, і зрештою вдасться їх переконати, що низька ціна на нафту і для них буде вигідною.

Щодо Трампа, то він сам та частина його адміністрації, до якої він, мабуть, прислухається, зараз не хочуть посилювати санкційний тиск на Росію, щоб не псувати відносин з Володимиром Путіним. Імовірно у Трампа ще зберігається певна довіра до очільника Кремля, і цей психологічний бар'єр президенту США треба подолати,

– підкреслив він.

Водночас Білий дім з одного боку зацікавлений в знижені ціни на нафту, тому що один з критеріїв добробуту американців і оптимальної соціально-економічної ситуації – невисока ціна на галон бензину. Трамп, за словами Фесенка, теж хоче показати, що він виконує виборчу обіцянку щодо зниження цін, зокрема, на нафтопродукти.

Однак з іншого боку в США відбулося певне зниження цін на нафту і відповідно прибутків для частини виробників нафти, тому що сланцева нафта доволі недешева у видобуванні.

Тому ціна у 30 доларів за барель не вигідна США – це фактично межа собівартості видобутку сланцевої нафти. Нам також треба це враховувати і обговорювати з Трампом питання санкційного тиску щодо зниження ціни на нафту дуже делікатно, щоб не викликати його негативної реакції,

– пояснив Володимир Фесенко.

Також важливо в питанні санкційного тиску на Росію не просто його розширювати і намагатися знизити стелю ціни на нафту. Необхідно, як зауважив політолог, працювати над тим, щоб ці санкції реально діяли і вони дійсно були жорсткими, зокрема ті обмеження, які вже запроваджені.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у своєму зверненні до Сенату й Палати представників Нідерландів наголосив, що такі економічні обмеження як рух російської нафти, встановлення цінової стелі на рівні 30 доларів за барель, блокування російського танкерного флоту та відключення Росії від банківської системи не лише зупинять війну проти України. Також ці заходи, за словами президента України, здатні не допустити будь-яких інших конфліктів.