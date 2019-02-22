Зниження тарифів на газ: до чого це може призвести Україну

З наближення виборів, кандидати все частіше з екранів телевізорів та з білбордів закидають людей обіцянками. Одна з топ-тем – це тарифи на газ для населення. Однак політики забули, що Україна зобов'язалася перед МВФ продавати газ по ринкових цінах.

Як зменшити ціну на газ?

Зменшити вартість газу можна вже у найближчі 3-4 роки, якщо інвестувати гроші "Нафтогазу" у розробку українських газових родовищ. Формула проста: чим більше газу на ринку – тим нижча його вартість для споживача. Якщо ж накачали достатньо свого газу, то не треба платити за дорогий імпорт.

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Вкладати у видобуток газу в Україні було б цікаво як вітчизняним, так й іноземним інвесторам. Але останнім від держави потрібні ринкова ціна та ліцензії. Які заморозили на задоволення потреб.

Тож замість воювати з тарифами, політики мали б оголосити війну з бідністю та тіньовою економікою. Але політично знизити тарифи легше, ніж створити економічне підґрунтя для зниження ціни на газ.

Чого очікувати після зниження тарифів?

Якщо тарифи знизити, а за імпортний газ заплатити з бюджету, то дірка в ньому, яка вже становить 90 мільярдів гривень, може перетвориться просто на бездонну яму. Навіть зараз за кожен куб газу, ринкова вартість якого становить 10-11 гривень – лише 8,5 платите ви, ще 2,5 гривні за вас платить державний "Нафтогаз".

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Знайти гроші для латання дірок можна було б не на газовому ринку, а шляхом реальної боротьби з корупцією та контрабандою, скасування мораторію на землю, приватизації збиткових держпідприємств чи відмови від дотацій олігархічного бізнесу. Але політики-популісти ніколи на це не підуть добровільно.

Я закликаю тих, хто пропонує знизити ціни, одразу зазначати, а яким чином буде компенсована ця ціна. Адже дешеві енергоресурси породжують не ощадливе ставлення людей. Тоді потрібно буде знову десь закупляти дорогий газ,

– сказала експертка ГО "Реанімаційний пакет реформ" Тетяна Бойко.