Зниження тарифів вже відбувається: Оржель розповів, коли українці відчують зміни

Про зниження тарифів та новий договір з Росією – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Наприкінці листопада у Відні між Україною та Росією відбувся черговий раунд переговорів про транзит газу. Щоправда, цього разу у двосторонньому форматі. Тож, Єврокомісія участь у перемовинах не брала.

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Сторони шукали компроміс щодо укладання нового договору на транзит газу. Адже чинний десятирічний договір спливає цього року. Раніше у "Газпромі" заявляли, що надіслали "Нафтогазу" пропозицію про укладання нової річної угоди на транзит газу, або ж продовження чинних контрактів. Але лише у випадку, якщо Україна відмовиться від претензій у Стокгольмському арбітражі.

В українському уряді таку пропозицію називають неприйнятною і закликають "Газпром" сплатити борг. Крім цього, Україна та ЄС наполягають, що новий контракт мають укласти за європейськими правилами. Наступний раунд переговорів має відбутися 5 грудня.



Наступний раунд переговорів має відбутися 5 грудня

Президент сказав знизити тарифи. Чи це реально?

– Логіка така: на ринку газу відбувається певне зменшення через ринкові фактори. Тобто є більша пропозиція і менше попиту. І європейський тренд щодо зниження тарифів. І імпортний газ ми закуповуємо дешевше. А це означає, що відповідні рішення у нас є від Кабміну. Він визначає чотири індикатори й за найменшим обирається ціна для населення.

Тобто має йти зниження цін і для звичайних споживачів і для підприємств?

– Так, це фактично відбувається. Воно стосується не лише населення, але й промисловості. У нас ринок повноцінно націлений на промисловість, і вони відчувають такі зміни оперативніше за населення.

– А от для населення є щомісячно встановлені ціни, які змінюються в залежності від ситуації. Наприклад, у грудні ціна буде меншою, ніж у листопаді. Це стосується цін за газ, а не за комунальні послуги в цілому.



Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

– У нас законодавчо встановлені норми того, як ми розглядаємо тарифи. Вони прописані у законі. Це означає, що для того, аби встановити новий тариф, має пройти два слухання. Наприклад, компанія пропонує новий тариф на електроенергію. Вона його показує громаді, далі з результатами слухання компанія йде до регулятора, або ж на місцевий, де встановлюються тарифи. Це займає мінімум півтора місяця. І це прописано у законі, тобто фактично споживачі мають право голосу при встановленні тарифів.

Хто бере участь у цих слуханнях?

– Слухання відкриті. Здебільшого – це громадські організації або ж опоненти, які хочуть висловити занепокоєння. Я розумію, що споживач просто хоче побачити меншу суму у платіжці. Є технічні проблеми, але їх вирішать. Я думаю, що люди вже побачать зменшення у наступних платіжках.

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